Новое яркое и энергосберегающее освещение Площади Республики и здания Театра оперы и балета

Здание Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна и площадь Республики будут иметь новое освещение. В беседе с «Арменпресс» исполняющий обязанности начальника Управления развития и инвестиционных программ мэрии Еревана Армен Арутюнян сообщил, что работы уже начались.

«Во-первых, хочу сказать, что никаких изменений в художественном освещении расположенных на площади зданий не будет. Изменение связано с мансардными окнами на крышах зданий. Имеющиеся прожекторы уже довольно старые, часть из них не работает. Планируется существующие заменить новыми, также увеличить их количество», - сказал Армен Арутюнян.

Новые прожекторы, отвечающие современным требованиям, будут включаться в праздничные дни, во время концертных мероприятий, благодаря чему и площадь, и прилегающие к ней улицы будут иметь гораздо лучшее освещение. Всего будет установлено около 20 новых прожекторов. С энергосберегающими прожекторами Площадь Республики будет выглядеть ярче.

Относительно здания Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна планируется изменить и его художественное освещение. Армен Арутюнян заметил, что существующие прожекторы достаточно старые и не соответствуют сегодняшним техническим нормам.

«Многие из них повреждены, и их трудно обслуживать. Изменится все архитектурное освещение. Здесь также будет энергосберегающая составляющая», - сказал Армен Арутюнян. Работы сейчас на стадии проектирования, после завершения будет объявлен тендер. Работы по освещению Площади Республики и Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна будут завершены к концу года. В результате в центре Еревана появятся здания и улицы с более ярким освещением.

Армен Арутюнян подчеркнул, что Ереван руководствуется принципом - осветительные приборы должны быть энергосберегающими. По его словам, с каждым годом увеличивается количество освещаемых зданий, и закупаются в основном энергосберегающие светильники. Эти работы будут продолжены.

Анна Гзирян