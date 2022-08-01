В повестке не было вопроса о вступлении Сербии в ОДКБ: Дмитрий Песков

Вопрос о вступлении Сербии в ОДКБ не стоял на повестке дня. Как передает «Арменпресс», «РИА Новости» сообщило, что об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Честно говоря, нет, такого вопроса в повестке дня нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Кремль возможным членство Сербии в ОДКБ.

Вчера на севере Косово из-за запрета на въезд с сербскими номерами и документами вспыхнули беспорядки. Запрет должен был вступить в силу с 1 августа. Власти Косово после призыва США запрет на въезд с сербскими номерами и документами отложили на один месяц. Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что напряженность в Косово спадет.