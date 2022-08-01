Президент Алжира заявил о заинтересованности в присоединении к БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС, передает Арменпресс.

"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу", - сказал Теббун журналистам в воскресенье вечером. Его слова приводит агентство Algeria Press Service.

Теббун также отметил, что присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в "биполярных конфликтах".

В июне 2022 года заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран. Позднее президент международного форума БРИКС Пурнима Анан сообщила, что Египет, Саудовская Аравия и Турция тоже планируют подачу заявок на членство в этом объединении. По ее словам, обсуждение и возможное решение о приеме некоторых из этих стран можно ожидать уже на следующем саммите.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Цель объединения, созданного в 2006 году по инициативе России, - развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.