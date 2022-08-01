Представители US Forest Service посетили Кавказский заповедник биоразнообразия

В Армении находятся представители Лесной службы США (US Forest Service). Они посетили охраняемые территории Кавказского заказника биоразнообразия (CWR), чтобы ознакомиться с работой партнерского Фонда охраны дикой природы и культурного наследия (FPWC).

Как сообщили «Арменпресс» в Фонде охраны дикой природы и культурных ценностей, основной целью визита было обсуждение проблем дикой природы и лесных пожаров в Армении и перспектив предотвращения пожаров.

Фонд, при содействии Лесной службы США с 2020 года занимается профилактикой лесных пожаров, наращиванием потенциала и технической подготовкой лесничих на частной охраняемой территории CWR, находящейся в ведении фонда, а также проводит ряд кампаний по информированию общественности и мероприятия и образовательные программы.

В сопровождении директора фонда Рубена Хачатряна коллеги осмотрели заповедник, посетили питомник эндемичных пород деревьев, созданный в 2016 году при содействии Лесной службы США, узнали о программах спасения медведей, экотуризма, общественных разработок и о ряде других. Сотрудники фонда представили партнерам обширную информацию о предстоящих проектах.

«Мы рады тесному сотрудничеству с Лесной службой США, особенно в сфере предотвращения лесных пожаров. Лесная служба США по своему многолетнему опыту является одним из мировых лидеров, и обмен опытом с этой службой позволит нам эффективнее бороться с лесными пожарами. Очень важно, что партнеры узнают о всех программах, реализуемых Фондом охраны дикой природы и культурных ценностей», - сказал Рубен Хачатрян.

Предупреждение лесных пожаров является одним из важных пунктов политики, принятой фондом, и в этом направлении проводится большая просветительская кампания. В фонде уверяют, что в ближайшее время представят и другие инициативы, связанные со сферой.