Армянские борцы вольного стиля на чемпионате мира до 17 лет завоевали 2 бронзовые медали

Сборная Армении по вольной борьбе до 17 лет на прошедшем в Риме чемпионате мира завоевала две бронзовые медали.

Как передает «Арменпресс», на третью ступень пьедестала почета поднялись Арман Арутюнян (45 кг) и Размик Епремян (71 кг).

В квалификационном раунде Арман Арутюнян выиграл у представителя Кыргызстана со счетом 13:7, но в четвертьфинале уступил американскому борцу. Последний дошел до финала, а Арутюнян получил право провести утешительный поединок, обыграл представителя Индии со счетом 8:7 и поборолся за бронзовую медаль. В решающем поединке армянский борец одержал победу над иранцем Саллехом Навази со счетом 2:0.

Размик Епремян (71 кг) также завоевал бронзовую медаль, одержав победу со счетом 9:2 над Алишером Жолдасба, представителем Казахстана. Епремян в стартовом поединке победил представителя Японии со счетом 11:0, в 1/8 финала получил преимущество над греческим борцом со счетом 8:4, в четвертьфинале оказался сильнее Ника Шерера из Швейцарии, закончив поединик со счетом 10:0. Ефремян проиграл только в полуфинале, уступив американскому борцу.

92-килограммовый Варужан Ованнисян тоже боролся за бронзовую медаль, но уступил иранскому борцу со счетом 0:9.

В составе сборной Армении по вольной борьбе в чемпионате мира до 17 лет были и Айко Гаспарян (48 кг), Нарек Акопян (51 кг), Арен Серобян (55 кг), Владимир Азарян (60 кг), Нарек Никогосян (65 кг) и Папин Унанян (80 кг), которым, однако, не удалось завоевать медали.

В чемпионате мира до 17 лет участвовала и сборная по греко-римской борьбе, которая завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали.