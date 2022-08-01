Температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
13:48, 1 Август 2022
На территории республики со 2 по 4 августа ночью, после полудня в некоторых районах, 5-6 ночью, после полудня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с.
Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек. Температура воздуха 5-6 августа понизится на 6-8 градусов.
2-4 августа в Ереване осадков не будет. 5-6 августа вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами. В вечерние часы и во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.В долинах и предгорьях республики сохраниться повышенная пожароопасность.
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