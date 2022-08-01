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В Армении в течение прошедшей недели подтверждено 1434 случая заболевания Covid- 19

В Армении в течение прошедшей недели подтверждено 1434 случая заболевания Covid- 19

В Армении с 25 по 31 июля проведено 6 487 тестирований, подтверждено 1 434 случая заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении, отмечает, что за указанный период зарегистрировано 2 летальных случая.

Количество выздоровевших за эти 7 дней составляет - 908.  На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 1 666 пациентов.

Всего в Армении проведено 3 млн 161 172 тестирования, подтверждено 465 799 случаев заболевания Covid-19.

Количество выздоровевших составляет 414 809 человек, летальных исходов - 8 635.
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