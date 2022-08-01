В Иране заявили, что у страны есть технические возможности создать ядерное оружие

Тегеран имеет технические возможности для создания ядерного оружия, однако такая задача не стоит на повестке властей. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами.

"У Ирана есть технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке", - цитирует его агентство Фарс. Глава ОАЭИ отметил, что обвинения в адрес Тегерана в стремлении создать ядерное оружие не имеют под собой оснований. "Эти лживые обвинения выдвигаются Израилем при поддержке антиреволюционных сил, чтобы обмануть общественное мнение", - заявил он.

По словам Эслами, "между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ - прим. ТАСС) налажено конструктивное сотрудничество, которое действует без сбоев". "Все наши действия [по развитию ядерной программы] осуществляются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия под контролем МАГАТЭ", - указал он.

22 июля директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерная программа Ирана значительно продвинулась с 2015 года. По его словам, ни одна страна, не имеющая военных разработок, не обогащает уран до 60%, как это делает иранская сторона. Однако Гросси добавил, что постепенный отказ Тегерана от взятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки еще не означает, что Иран занимается созданием ядерного оружия.