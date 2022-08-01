Первый грузовой корабль с украинской кукурузой прибудет в Стамбул 2 августа
Первое судно с украинской кукурузой, вышедшее из Одесского порта в рамках Соглашения о зерновых, прибудет в Стамбул во вторник, 2 августа.
Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».
Согласно сообщению агентства, судно «Разони» направляется из Одессы в ливанский порт Триполи.
Министерство национальной обороны Турции заявило, что корабль продолжит свой курс в Ливан после проверки у берегов Стамбула.
22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша было подписано Соглашение о безопасной перевозке зерна из портов Украины.
Документ подписали представители Украины, России, ООН и Турции.В Стамбуле действует Совместный координационный центр, организующий работы по перевозке зерна.
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