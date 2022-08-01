Первый грузовой корабль с украинской кукурузой прибудет в Стамбул 2 августа

Первое судно с украинской кукурузой, вышедшее из Одесского порта в рамках Соглашения о зерновых, прибудет в Стамбул во вторник, 2 августа.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

Согласно сообщению агентства, судно «Разони» направляется из Одессы в ливанский порт Триполи.

Министерство национальной обороны Турции заявило, что корабль продолжит свой курс в Ливан после проверки у берегов Стамбула.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша было подписано Соглашение о безопасной перевозке зерна из портов Украины.

Документ подписали представители Украины, России, ООН и Турции.

В Стамбуле действует Совместный координационный центр, организующий работы по перевозке зерна.