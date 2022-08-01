Nikkei: КНР, предположительно, расширяет объекты для ядерных испытаний в Синьцзяне

Китай, предположительно, расширяет свои объекты для проведения ядерных испытаний в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета Nikkei.

Совместно с экспертами издание провело анализ спутниковых снимков района в 450 км от высохшего озера Лобнор в юго-восточной части Кашгарской равнины.

Судя по приведенным фотографиям, Китай, в частности, прокладывает туннель в горном склоне. Характер работ свидетельствует о том, что они ведутся в горизонтальном направлении. В том же месте построены линии электропередачи, сооружение для возможного хранения взрывчатых веществ и командный центр полигона. Эксперты утверждают, что полигон тщательно охраняется военными.

Предполагается, что подготовка к строительству нового туннеля началась еще осенью 2020 года. Nikkei также отмечает, что, судя по документам о закупках, в СУАР, где нет АЭС, в последние годы возросло количество государственных заказов на оборудование, связанное с атомной промышленностью, защитные костюмы и дозиметры.

Китай провел в районе озера Лобнор в общей сложности пять подземных ядерных испытаний.