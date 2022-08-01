ФИДЕ опубликовала рейтинг за август
Всемирная шахматная федерация ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за август.
Как передает «Арменпресс», в новом рейтинге среди 100 лучших шахматистов представители Армении: Габриэл Саркисян (40-е место), Айк Мартиросян (82-е место) и Шант Саркисян (90-е место).
Лидер таблицы - Магнус Карлсен. Левон Аронян, выступающий под флагом США, занимает 6-е место.В рейтинге женщин Элина Даниелян занимает 30-е место, Анна Саркисян - 74-е, Лилит Мкртчян - 95-е.
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