ФИДЕ опубликовала рейтинг за август

Всемирная шахматная федерация ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за август.

Как передает «Арменпресс», в новом рейтинге среди 100 лучших шахматистов представители Армении: Габриэл Саркисян (40-е место), Айк Мартиросян (82-е место) и Шант Саркисян (90-е место).

Лидер таблицы - Магнус Карлсен. Левон Аронян, выступающий под флагом США, занимает 6-е место.

В рейтинге женщин Элина Даниелян занимает 30-е место, Анна Саркисян - 74-е, Лилит Мкртчян - 95-е.