Время в Ереване: 11:07:36,   1 Август 2022

ФИДЕ опубликовала рейтинг за август

ФИДЕ опубликовала рейтинг за август

Всемирная шахматная федерация ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за август.

Как передает «Арменпресс», в новом рейтинге среди 100 лучших шахматистов представители Армении: Габриэл Саркисян (40-е место), Айк Мартиросян (82-е место) и Шант Саркисян (90-е место).

Лидер таблицы - Магнус Карлсен. Левон Аронян, выступающий под флагом США, занимает 6-е место.

В рейтинге женщин Элина Даниелян занимает 30-е место, Анна Саркисян - 74-е, Лилит Мкртчян - 95-е.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]