Состоялись матчи стартового тура чемпионата Армении по футболу

В первом туре чемпионата Армении по футболу победы отпраздновали 5 команд.

Как передает «Арменпресс», в первом туре чемпионата Армении по футболу 31-го сезона Премьер-лиги 2022/2023 победы одержали «Алашкерт», «Арарат», «Урарту», «Ширак» и «Ван».

Матчи второго тура Премьер-лиги состоятся 6-8 августа. Во втором туре пройдут следующие матчи: «Ноа» - «Лернаин Арцах», «Алашкерт» - «Арарат», «Ван» - ЦСКА, «Арарат-Армения» - «Пюник», «Ширак» - «Урарту».