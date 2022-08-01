Известны соперники армянских шахматистов в 4-м туре Всемирной шахматной олимпиады
10:54, 1 Август 2022
Мужская и женская сборные Армении по шахматам продолжают выступления на Всемирной шахматной олимпиаде.
Как сообщает «Арменпресс», мужская сборная Армении в четвертом туре Всемирной шахматной олимпиады, проходящей в индийском городе Ченнай сыграет со сборной Австрией. Команда под руководством Армана Пашикяна отпраздновала три победы, обыграв команды Мадагаскара, Андорры и Египта. Сейчас сборная Армении лишь 19-я.
Женская сборная Армении сыграет со сборной Ирландии. Команда Завена Андриасяна одержала две победы (Ботсвана и Норвегия) и проиграла Эстонии.Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском городе Ченнай, с 29 июля по 10 августа.
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