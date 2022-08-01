Число жертв наводнения в американском штате Кентукки выросло до 28

Число жертв наводнения в американском штате Кентукки увеличилось до 28. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении губернатора штата Энди Бешира, опубликованном в воскресенье на его сайте.

"Губернатор Бешир сообщил сегодня, что число погибших в результате катастрофического наводнения выросло до 28", - указывается в заявлении. В воскресенье утром губернатор Кентукки сообщал о 26 погибших. Как указывается в заявлении, число погибших, вероятно, продолжит расти.

На минувшей неделе в Кентукки прошли проливные дожди, которые привели к подтоплению домов и наводнениям на юго-востоке штата. В шести округах введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ущерб от наводнений власти оценивают в миллионы долларов, сотни людей были вынуждены покинуть жилища, без электричества остаются более 12 тыс. потребителей.

Власти Кентукки задействовали Нацгвардию и полицию, которые помогают пострадавшим от наводнения и эвакуируют людей при помощи вертолетов и лодок. В минувший четверг губернатор попросил президента США Джо Байдена предоставить Кентукки помощь для борьбы с последствиями мощных наводнений. Глава государства одобрил запрос местных властей.