“Новая книга” - 26/22: Мурацан, Петер Хандке, Альберт Эйнштейн, Анджали Махто

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Мурацан: Апостол

В повести «Апостол» Мурацан изобразил контраст между тремя разными мирами: студенческой среды своего времени, печальной реальности армянского села и богатой жизни Тифлиса. Каждый из этих миров по-разному воздействует на героя произведения Камсаряна, обнажая его духовную несостоятельность и отсутствие выдержки, несмотря на полученное им образование. В романе также представлены психология и взгляды представителей разных социальных слоев. Издательство: «Эдит Принт».

Переводная литература

Петер Хандке: Великая депрессия

Книга Петера Хандке «Великая депрессия» - это рассказ об одном дне из жизни актера. Он с утра отправляется в дальний путь и останавливается на отдых только поздно ночью. Путь начинается с окраины и ведет « через чащобу» к центру большого города, в котором легко узнается Париж, и следовательно, возвращает его к цивилизации.

Этот курс паломничества (или, возможно, Крестового похода) помогает герою увидеть корень зла в новом свете. Магия смены декораций злоупотребляет терпением читателя, не привыкшего к бегу на большие расстояния, но ясно, что «нетерпение есть разрушение существования».

В немецкой прессе это произведение получило уникальное определение: «Отче наш человеконенавистников». Книга Хандке, по сути, представляет собой оттеснение «бесполезных» людей на обочину, оставление их в стороне от связей с общественностью и вообще, от жизни. И знаменитая строка Молитвы Господней превращается в «...и избави нас от самих себя, как от лукавого»…

Пер. с немецкого: Карлен Матинян; Издательство: «Антарес».

Детская литература

Путешественник во времени: Изобретения

На страницах этой книги дети в сопровождении величайшего ученого Альберта Эйнштейна отправятся в путешествие из незапамятных времен в наши дни, знакомясь по пути с величайшими изобретениями человечества. Когда было изобретено колесо, как появилась письменность, кто был создателем первого самолета? Дети в этой книге найдут ответы на эти и многие другие вопросы, ее армянская версия включает и дополнения специально для армянских читателей.

Пер.: Кристине Аветисян; Редактор: Ваге Гукасян; Издательство: «Да Винчи».

Документальная литература

Анджали Махто: Свод правил по уходу за кожей

Модели с безупречной кожей и неписаными стандартами красоты для многих являются причиной комплексов и заниженной самооценки. Именно по этой причине эти стереотипы заставляют некоторых женщин принимать иногда необдуманные и ненаучные решения по уходу за кожей. Помимо эстетики, это в первую очередь, может быть вредно для здоровья. Тысячи людей в интернете предлагают десятки тысяч вариантов ухода за кожей. От традиционных методов до самодельных кремов, от сывороток по астрономическим ценам до уникальных комбинаций растений. Немедицинскому человеку сложно понять, что из этого полезно, а что вредно.

Книга опытного дерматолога Анджали Махто «Свод правил по уходу за кожей» (в рус. изд.: Библия ухода за кожей) четко и лаконично дает ответы на все вопросы по уходу за кожей, с научными фактами и личными примерами. Среди информации, противоречивых советов и мнений непрофессионалов эта книга дает исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы о структуре кожи, конкретных проблемах и повседневном уходе.

Это руководство обобщает последние исследования в этой области и сочетает их с практическими, неизменно успешными, научно обоснованными методами. Издательство: «Newmag».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.