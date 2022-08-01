Сфера ИТ, туризм, цифровые финансы: корейский эксперт о потенциале углубления сотрудничества с Арменией

Экономические и политические связи между Арменией и Республикой Корея не очень активны, объем годового товарооборота довольно мал, но корейский экономист считает, что две страны имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в ряде сфер. В рамках медиа-тура, организованного Корейской службой культуры и информации, «Арменпресс» беседовал с руководителем Института внешнеэкономических исследований Государственного банка Кореи «Эксимбанка» Чо Ён Ваном. Институт внешнеэкономических исследований «Эксимбанка» занимается исследованием экономических отношений между государствами-членами СНГ и Кореей.

Чо Ён Ван подчеркнул, что институт в основном исследует экономическое положение России, Казахстана, Туркменистана, а также Украины, поскольку Корея имеет активные экономические отношения с этими странами.

«Мы также изучаем Армению, но в этом направлении проводится меньше работы, чем в вышеупомянутых странах, потому что Россия, Узбекистан, Казахстан являются важными экономическими и торговыми партнерами для Кореи. Вы, наверное, знаете, что экономические связи между Арменией и Кореей не очень активны. Согласно исследованию «Эксимбанка», в настоящее время в Армении работают три корейские компании, которые вложили в экономику Армении в общей сложности 3 миллиона долларов», - сказал он, добавив, что он затрудняется сказать, о каких именно компаниях идет речь, поскольку инвестиции были сделаны более трех лет назад.

В качестве примера он также привел тот факт, что 422 корейские компании инвестировали и работают в Узбекистане.

«Объем товарооборота между Арменией и Кореей по прошлогодним данным составляет 13 миллионов долларов. Конечно, это очень мало по сравнению с другими странами СНГ. Как известно, Корея экспортирует автомобили, лекарства, а также электрооборудование, одежду, полезные ископаемые и продукты питания», - пояснил Чо Ён Ван.

Говоря о причинах менее активных отношений между Арменией и Южной Кореей, эксперт в первую очередь подчеркнул тот факт, что обе страны географически отдалены друг от друга. Он также сообщил, что согласно исследованию «Эксимбанка», в Армении проживает 370 корейцев, но в Корее нет армянской общины, что является еще одним препятствием для установления отношений и сотрудничества между двумя странами.

На вопрос, на что могут рассчитывать Армения и Корея для активизации экономических связей, Чо Ён Ван ответил: «Я замечаю, что Армения проявляет интерес к сфере информационных и телекоммуникационных технологий, а Корея является сверхдержавой в этой сфере. Мы можем сосредоточить наше сотрудничество на этой области. Корейская компания «Самсунг» и Дилижанская международная школа договорились о создании инновационного кампуса, в рамках которого школьники получат возможность проходить здесь обучение. Считаю, что сотрудничество двух стран в сфере ИТ будет и впредь развиваться. В нашей стране хорошие впечатления об Армении. Конечно, я давно знаю об Армении, но после 2016 года в Корее было показано довольно много видеороликов о вашей стране, и вокруг меня есть люди, которые хотят посетить Армению, так что я думаю, что есть большой потенциал сотрудничества и в сфере туризма», - отметил он.

Эксперт сообщил и довольно примечательную информацию в контексте недавних законодательных изменений, направленных на продвижение безналичных расчетов в Армении. Он сказал, что в этом году заместитель председателя Центрального банка Армении посетил Корею. В ходе визита состоялись обсуждения в направлении внедрения корейского опыта безналичных расчетов в Армении. «В настоящее время этот вопрос прорабатывается. С 2019 года между нами установились активные отношения в этом направлении, и они поддерживаются и до сих пор. Можно сказать, что сотрудничество в сфере цифровых финансов перспективно. Так что у нас есть большой потенциал для развития сотрудничества в сферах информационных технологий, туризма и финансовых платежей», - пояснил Чо Ён Ван.

Он выразил мнение, что для дальнейшего развития отношений в долгосрочной перспективе Корея должна иметь посольство в Армении. Южная Корея имеет посольства в Беларуси, Казахстане, Туркменистане и Таджикистане, что также способствовало установлению более тесных связей и сотрудничества с этими странами.

Шант Хлгатян