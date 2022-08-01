Боррель: диалог Сербии и Косова при посредничестве ЕС позволит снять напряженность

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в понедельник, что диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС позволит снять напряженность в регионе и не допустить дальнейшей эскалации, передает Арменпресс.

"Мы приветствуем решение Косова о переносе процедуры [введения запрета на сербские документы] на 1 сентября и ожидаем, что все блокпосты будут немедленно убраны, - написал Боррель на своей странице в Twitter. - Открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при посредничестве ЕС и быть направлены на всестороннюю нормализацию отношений между Косовом и Сербией, что необходимо для их интеграции в ЕС".

Вечером в воскресенье ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.

Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.