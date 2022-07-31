Сборная Армении по баскетболу до 18 лет проиграла сборной Молдовы 

Сборная Армении по баскетболу до 18 лет завершила выступления в дивизионе С чемпионата Европы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Федерации баскетбола Армении, после окончания группового этапа Армения боролась за 5-8 места в чемпионате.

В последнем матче сборная Армении уступила сборной Молдовы со счетом 65:70 и заняла 8-е место в соревновании 10 команд.

Самым результативным игроком сборной Армении стал Ваан Саркисян, набравший 17 очков.