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Столкновения между ВС Ирана и талибами произошли на границе с Афганистаном

Столкновения между ВС Ирана и талибами произошли на границе с Афганистаном

Вооруженные столкновения между иранскими пограничниками и силами движения "Талибан" произошли в воскресенье на границе с Афганистаном. Как передает Арменпресс со ссылкой ТАСС, oб этом заявил глава района Гильменд (Хирманд) провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.

"Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд, - цитирует его агентство IRNA. - Столкновения между пограничниками и группировкой движения "Талибан" продолжаются".

Комментируя информацию о возможных жертвах Баразанде отметил, что "этот вопрос в настоящий момент выясняется". О причинах инцидента не сообщается. 
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