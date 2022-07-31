В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности после удара беспилотника

Желтый уровень террористической опасности введен в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Приняли решение о введении "желтого" уровня террористической опасности. "Желтый" уровень - средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее в Севастополе не повышали уровни террористической угрозы.

Данный режим вводится для усиления работы спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.

Беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщил ранее Развожаев. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Власти отменили все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе.