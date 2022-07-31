В следующем году разгар строительных работ в областях начнется гораздо раньше: вице- премьер

В следующем году разгар строительных работ в областях начнется гораздо раньше. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью пресс-службе правительства сказал вице-премьер Амбарцум Матевосян, касаясь осуществляемых в Армении строительных работ.

«С этого года мы начинаем принимать заявки на субвенции после первого семестра. Фактически на данный момент принимаются заявки на 2023 год, что даст нам возможность провести все тендерные процедуры, комплексные экспертизы и этап проектирования, и уже в 2023 году разгар строительных работ в областях начнется гораздо раньше», - отметил вице-премьер.