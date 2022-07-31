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Посол Армении встретился с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан 

Посол Армении встретился с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан 

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арсен Авагян 29 июля встретился с губернатором провинции Восточный Азербайджан Зейнолабедином Хоррамом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Иране в Facebook, собеседники коснулись активизации торгово-экономических отношений и увеличении товарооборота. Двусторонне было отмечено, что есть все возможности увеличить товарооборот между Арменией и Ираном до одного миллиарда долларов.

В контексте отношений Армения-ИРИ посол Авагян подчеркнул развитие сотрудничества между Сюникской областью и Восточным Азербайджаном в различных областях.


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