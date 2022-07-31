Президент Арутюнян принял руководителей и группу спонсоров проекта «100 домов в Арцахе»

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 31 июля принял представителей Общественного телевидения Армении, фонда «Арцах жизни» и группу спонсоров проекта «100 домов в Арцахе».

Как сообщили Арменпресс в Аппарате Президента Республики Арцах глава государства выразил благодарность участникам встречи за сданные в эксплуатацию шесть частных домов в селе Даграв Аскеранского района, отметив, что программа для семей вынужденных переселенцев важна не только с точки зрения решения социальных проблем, но и в контексте долгосрочной стратегии сохранения армянства в Арцахе.

По словам президента Арутюняна, правительство продолжит принимать активное участие и в дальнейших работах, поскольку в ближайшие годы жилищное строительство будет одной из приоритетных задач Арцаха.

Во встрече приняли участие государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, министр градостроительства Арам Саркисян, другие должностные лица.