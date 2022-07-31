Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль 2022

На территории Армении 31 июля и 1-5 августа в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой

На территории Армении 31 июля и 1-5 августа в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой

В долинах и предгорьях республики ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на территории Армении 31 июля и 1-5 августа в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. В Армавире, в предгорьях Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване в вечерние часы 31-го июля в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой. С 1-5 августа ожидается погода без осадков. В вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.


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