Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию: МО Армении

Министерство обороны Азербайджана в продолжает распространять дезинформацию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ночь с 30 по 31 июля подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

“Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Республики Армения”, - говорится в заявлении МО Армении.