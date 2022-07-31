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Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию: МО Армении

Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию: МО Армении

Министерство обороны Азербайджана в продолжает распространять дезинформацию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ночь с 30 по 31 июля подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

“Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Республики Армения”, - говорится в заявлении МО Армении.


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