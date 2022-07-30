Азербайджан поставлял авиабомбы на Украину: в Telegram-каналах распространяются скандальные документы

Российские социальные сети и СМИ разных стран наводнены информацией, согласно которой Азербайджан, с виду занимая нейтральный статус в российско-украинском конфликте, поставлял на Украину авиабомбы.

Как передает Арменпресс, российский Telegram-канал Wings of war ("Крылья войны") опубликовал скандальную информацию об этом, ссылаясь на иракский ТГ-канал Sabereen News, опубликовавший документы, по которым Азербайджан, в апреле 2022 года, тайно поставлял боеприпасы украинским военным.

Согласно этим бумагам, компания CIHAZ Industrial Association (организация, действующая при Министерстве оборонной промышленности Азербайджанской Республики) отправила авиабомбы для украинской государственной компании «Укрспецэкспорт». Грузоперевозки осуществляла украинская авиакомпания «Меридиан» — из аэропорта города Хартум (Судан) в Польшу, а оттуда — на Украину.

Таким образом, Азербайджан (и в определенной степени — Турция) непосредственно участвовал в вооружении ВС Украины высокоточными авиабомбами, и это — невзирая на официальный нейтралитет в отношении вооруженного конфликта на Украине. Остаются два основополагающих вопроса: сколько таких бомб было применено против Российской Федерации и Луганской и Донецкой Народных Республик, и зачем Азербайджану нужна такая грязная история? Ради сомнительной выгоды?" - заключает российский Telegram-канал.

Буквально накануне военной операции на Украине — 22 февраля 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали декларацию «О союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном»

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Подготовил Арам Саркисян