Предстоящие на 1 августа мероприятия
17:45, Июль 30, 2022
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- 17:45 Предстоящие на 1 августа мероприятия
- 17:38 Сборная Армении по баскетболу до 18 лет проиграла сборной Андорры
- 17:34 В Грузии объявлен день траура по погибшим в результате крушения спасательного вертолета
- 17:20 Предстоящие на 31 июля мероприятия
- 16:36 В Багдаде недовольные выдвижением ас-Судани в премьеры демонстранты прорвались в здание парламента
- 15:39 В долинах и предгорьях Армении сохраняется высокий риск возникновения пожара
- 15:16 Ярмарка труда в рамках международной конференции FemInno: более 12 компаний представляют свои вакансии
- 14:40 Байден планирует переизбраться в 2024 году: Белый дом
- 14:03 У армянских женщин есть потенциал для продвижения и развития в области науки и ИТ: Акоп Аршакян
- 13:50 Глава МИД Канады посетила армянский летний лагерь «Арарат» в Монреале и кондитерскую «Армения»
- 13:12 Начальник Генштаба ВС Армении проводит проверки в воинских частях
- 13:07 ФК «Урарту» и Анатолий Айвазов расторгли трудовое соглашение
- 12:52 Признание права народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы: Артак Бегларян
- 12:14 Минобороны Армении опровергает распространенную МО Азербайджана информацию
- 12:07 Концерт Брайана Мэя в рамках фестиваля STARMUS VI в Армении состоится 7 сентября
- 11:29 Известны соперники сборных Армении во втором туре Всемирной шахматной олимпиады
- 11:18 Арестован занимавший в ходе 44-дневной войны должность командира оборонного участка АО Арцаха офицер
- 11:03 Европейские индексы - 29-07-22
- 11:00 Американские индексы выросли - 29-07-22
- 10:59 Цены на цветные металлы - 29-07-22
- 10:58 Цены на драгоценные металлы выросли - 29-07-22
- 10:57 Цены на нефть выросли - 29-07-22
- 29.07-19:28 IBA открыла онлайн-регистрацию для участников следующего внеочередного конгресса в Ереване
- 29.07-19:03 Мы должны активно обсуждать вариант отделения карабахского вопроса от армяно- азербайджанских отношений:секретарь Совбеза
- 29.07-18:06 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-07-22
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