Сборная Армении по баскетболу до 18 лет проиграла сборной Андорры
17:38, 30 Июль 2022
Сборная Армении по баскетболу до 18 лет продолжает выступления в дивизионе С Чемпионата Европы.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Федерации баскетбола, после окончания группового этапа Армения борется за 5-8 места в чемпионате.
В последнем матче сборная Армении уступила сборной Андорры со счетом 59:78.
Самым результативным игроком сборной Армении стал Карен Меликян с 17 очками.
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