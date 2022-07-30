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Сборная Армении по баскетболу до 18 лет проиграла сборной Андорры

Сборная Армении по баскетболу до 18 лет проиграла сборной Андорры

Сборная Армении по баскетболу до 18 лет продолжает выступления в дивизионе С Чемпионата Европы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Федерации баскетбола, после окончания группового этапа Армения борется за 5-8 места в чемпионате.

В последнем матче сборная Армении уступила сборной Андорры со счетом 59:78.

Самым результативным игроком сборной Армении стал Карен Меликян с 17 очками.

 

 


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