В Грузии объявлен день траура по погибшим в результате крушения спасательного вертолета
В связи с произошедшей в Гудаури трагедией 30 июля объявлено в Грузии днем траура.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Грузию онлайн», об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выражает скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения в Гудаури вертолета Пограничной полиции МВД.
Глава правительства соболезнует и выражает поддержку членам семей и близким погибших, а также руководству МВД и общественности.
«Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения в Гудаури вертолета Пограничной полиции МВД.
В эти тяжелые минуты выражаю искренние соболезнования и поддержку членам семей и близким погибших, руководству МВД, всему нашему обществу. В связи с произошедшей трагедией 30 июля в стране объявляется днем траура», - заявляет Ираклий Гарибашвили.
В связи с днем траура на государственных учреждениях приспущены флаги Грузии. В память о погибших членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения в Гудаури вертолета Пограничной полиции МВД Грузии флаги приспущены на зданиях
парламента, администрации правительства, МВД, Минобороны, Минздрава Грузии.
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