В Грузии объявлен день траура по погибшим в результате крушения спасательного вертолета

В связи с произошедшей в Гудаури трагедией 30 июля объявлено в Грузии днем траура.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Грузию онлайн», об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выражает скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения в Гудаури вертолета Пограничной полиции МВД.

Глава правительства соболезнует и выражает поддержку членам семей и близким погибших, а также руководству МВД и общественности.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения в Гудаури вертолета Пограничной полиции МВД.

В эти тяжелые минуты выражаю искренние соболезнования и поддержку членам семей и близким погибших, руководству МВД, всему нашему обществу. В связи с произошедшей трагедией 30 июля в стране объявляется днем траура», - заявляет Ираклий Гарибашвили.

В связи с днем траура на государственных учреждениях приспущены флаги Грузии. В память о погибших членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения в Гудаури вертолета Пограничной полиции МВД Грузии флаги приспущены на зданиях

парламента, администрации правительства, МВД, Минобороны, Минздрава Грузии.