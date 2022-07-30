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В Багдаде недовольные выдвижением ас-Судани в премьеры демонстранты прорвались в здание парламента

В Багдаде недовольные выдвижением ас-Судани в премьеры демонстранты прорвались в здание парламента

Демонстранты, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в субботу в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.

 Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, телеканал Al Sumaria сообщает, что силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих.

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра с национальными флагами находятся сейчас в холле парламента, охранники не пытаются оказывать им сопротивление. Активисты установили в центре зала портрет имама и скандируют лозунги, осуждающие коррумпированных политиков. Они призывают к роспуску парламента и проведению новых досрочных выборов.

По информации телеканала, действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей по кандидатуре нового премьера, которое теперь перенесено на более поздний срок.

В среду демонстранты уже захватывали парламентский дворец и покинули его после обращения ас-Садра. В пятницу они блокировали в Багдаде офис шиитской партии "Аль-Хикма", которую возглавляет умеренный политик Аммар аль-Хаким. Вместе с бывшим руководителем правительства Нури аль-Малики он входит в межфракционный координационный комитет, который выдвинул в премьеры ас-Судани.

Обязанности главы кабинета исполняет сейчас Мустафа аль-Казыми, опиравшийся ранее на поддержку блока ас-Садра. Кризис вокруг формирования нового правительства продолжается в Ираке с октября прошлого года, когда состоялись парламентские выборы. Откладывается также избрание нового президента республики.

 


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