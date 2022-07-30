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Байден планирует переизбраться в 2024 году: Белый дом

Байден планирует переизбраться в 2024 году: Белый дом

Президент США Джо Байден на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП планирует переизбраться в 2024 году.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны", - сказала она на брифинге в Белом доме.

 

 

 


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