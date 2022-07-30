У армянских женщин есть потенциал для продвижения и развития в области науки и ИТ: Акоп Аршакян

В Армении стартовала международная инновационная женская двухдневная конференция FemInno.

Как сообщает Арменпресс, с приветственной речью выступил вице-спикер НС Армении Акоп Аршакян, подчеркнув, что хочет призвать армянских женщин и девушек поверить в свои силы и двигаться вперед.

«Конференцию FemInno организовали женщины. Спикеры - уже состоявшиеся женщины, которые поделятся своими историями. Я хочу призвать армянских женщин и девушек следовать этим примерам, верить в свои силы и двигаться вперед», - сказал Аршакян в беседе с журналистами.

По его словам, занятость женщин в различных сферах низкая, что, в свою очередь, имеет негативные последствия. Армении необходимо вдохновлять и мотивировать женщин для вовлечения их в науку и технологии.

«Я рад быть здесь, и в то же время для меня большая честь выступать на этой конференции. Каждый из нас должен приложить усилия, чтобы женщины стали еще более активными в различных сферах», - сказал Аршакян.

Вице-спикер НС отметил, что для Армении достижением является проведение в нашей стране единственной в нашем регионе конференции такого формата. Он подчеркнул, что надеется, что форум, будучи международным, будет экспортироваться в разные страны как «продукт», и в этом случае правительство Армении окажет государственную поддержку.

«Мы видели, что существует довольно высокий уровень международного участия как в технологической, так и в научной сферах. Это показывает, что лидерство женщин в Армении уже созрело. Активность женщин, конечно, приветствуется», - сказал Аршакян.

30-31 июля в Армении впервые проходит международная инновационная женская конференция FemInno, в ходе которой будут подведены итоги конкурса стартапов, созданных как армянскими, так и зарубежными женщинами и девушками.