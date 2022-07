Глава МИД Канады посетила армянский летний лагерь «Арарат» в Монреале

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила армянский летний лагерь «Арарат» в Монреале и пообщалась с отдыхающими там армянскими детьми и подростками.

Как сообщает Арменпресс, об этом министр иностранных дел Канады написала на своей странице в Twitter и опубликовал фотографии.

Мелани Жоли поблагодарила Армянскую школу Св. Акопа за создание такой среды для армянской молодежи и детей и за возможность «немного повеселиться» с ними.

Our community in Ahuntsic-Cartierville, is home to diverse families and it was a delight to visit the young campers of Ararat Summer Camp.



Thank you to @EAsourphagop for creating a space for Armenian youths, and thank you to the kids for letting me join in for a bit of fun. pic.twitter.com/Ns0tywXF8O