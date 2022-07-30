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Начальник Генштаба ВС Армении проводит проверки в воинских частях

Начальник Генштаба ВС Армении проводит проверки в воинских частях

Согласно плану внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил, начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян продолжает проводить проверки в воинских частях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны, целью является проверка боеспособности войск, способности оперативно действовать в соответствии с обстановкой и др.


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