Начальник Генштаба ВС Армении проводит проверки в воинских частях
Согласно плану внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил, начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян продолжает проводить проверки в воинских частях.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны, целью является проверка боеспособности войск, способности оперативно действовать в соответствии с обстановкой и др.
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