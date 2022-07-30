Начальник Генштаба ВС Армении проводит проверки в воинских частях

Согласно плану внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил, начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян продолжает проводить проверки в воинских частях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны, целью является проверка боеспособности войск, способности оперативно действовать в соответствии с обстановкой и др.