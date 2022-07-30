ФК «Урарту» и Анатолий Айвазов расторгли трудовое соглашение

Футбольный клуб «Урарту» и голкипер Анатолий Айвазов по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, Айвазов перешёл в «Урарту» в сезоне 2018/19 и провёл в составе клуба 40 официальных матчей.

«Благодарим голкипера за сыгранные матчи и трудолюбие, проявленное в рабочем процессе», - говорится в официальном релизе клуба.