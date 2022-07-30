Признание права народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы: Артак Бегларян

Пули, выпущенные ВС Азербайджана в направлении домов мирных жителей в селах Тагавард и на Красный Базар Республики Арцах, и другие нарушения режима прекращения огня последних дней являются очередными доказательствами того, что отношение военно-политического руководства Азербайджана к армянам на протяжении десятилетий проявлялось в ненависти, физическом и психологическом насилии, преступном поведении умышленного лишения жизни, и нет никаких оснований даже предполагать, что в обозримом будущем Азербайджан может изменить эту стратегию.

Как сообщает Арменпресс, об этом в своем телеграм-канале написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, опубликовав фотографии, на которых видны пострадавшие от азербайджанских обстрелов дома мирных жителей Арцаха.

«Как бы азербайджанские власти ни играли в мир и вежливость, все равно они открыто продолжают политику армяноненавистничества и агрессивности с целью изгнания армян из Арцаха и унижения армянской государственности и всех армян.

Пока власти и народ Азербайджана не готовы к реальному и достойному для всех сторон диалогу и миру, конфликт не может быть урегулирован и в регионе не может быть долгосрочной стабильности.

Признание и защита права народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы, поскольку мы хозяева своей судьбы на нашей Родине, и это единственный способ предотвратить новый геноцид в мире», - написал госминистр Арцаха.

28 июля МВД Арцаха сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в течение примерно 20 минут вели беспорядочный огонь в направлении населенных пунктов Тагавард, КармирШука и Тонашен.