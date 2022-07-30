Известны соперники сборных Армении во втором туре Всемирной шахматной олимпиады
Сборные Армении по шахматам успешно стартовали на Всемирной олимпиаде. Известны соперники наших сборных во втором туре.
Как сообщает Арменпресс, во втором туре Всемирной шахматной олимпиады в Ченнаи мужская сборная под руководством Армана Пашикяна поборется со сборной Андорры. В первом туре мужская сборная обыграла «Мадагаскар» со счетом 4:0.
Женская сборная сыграет с норвежской командой. В первом туре сборная под руководством Завена Андриасяна одержала победу над сборной Ботсваны со счетом 4:0.
В состав мужской сборной Армении по шахматам входят Габриел Саркисян, Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян и Роберт Ованнисян.
В состав женской сборной входят Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян.
Всемирная шахматная олимпиада ФИДЕ в этом году проходит в индийском Ченнаи с 29 июля по 10 августа.
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