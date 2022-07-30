Европейские индексы - 29-07-22
МОСКВА, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.52% и составил 13484.05 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.72% и составил 6448.50 пункта, британский FTSE вырос на 1.06% и составил 7423.43 пункта, а российский RTSI снизился на 0.75% и составил 1129.24 пункта.
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