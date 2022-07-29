IBA открыла онлайн-регистрацию для участников следующего внеочередного конгресса в Ереване

Международная ассоциация бокса (IBA) открыла онлайн-регистрацию для участников следующего внеочередного конгресса, который состоится 25 сентября 2022 года в Ереване. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт IBA.

Основная повестка дня этого внеочередного Конгресса состоит в том, чтобы национальные федерации приняли решение о необходимости выборов нового президента IBA.

Президент IBA Умар Кремлев отметил: «Я призываю все национальные федерации зарегистрироваться для участия в предстоящем Конгрессе, потому что в нашей борьбе за надлежащее управление IBA стремится к абсолютной прозрачности, когда речь идет о важных решениях, таких как выборы президента».