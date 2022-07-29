Предстоящие на 30 июля мероприятия

В 13:00 отбытие в Раздан (около здания МИД), где состоится открытие мероприятия «Раздан - молодежная столица Армении 2022».

В 11:00 в СКК имени К.Демирчяна состоится открытие международной конференции «FemInno». Журналистам необходимо подтвердить участие заранее (контактов нет, есть только имя: Седа Папоян)

В 12:00 в отеле «Messier 53» состоится Армянский центр по демократии и безопасности организует дискуссию о переоценке Конституции как символа суверенитета и основополагающего документа государства и проводимых конституционных реформах. Спикеры: члены Совета и Комиссии по конституционным реформам, защитник прав человека Армении. Тел.: 055-777710.