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Азиатские индексы - 29-07-22

Азиатские индексы - 29-07-22

ТОКИО, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.05% и составил 27801.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.44% и составил 1940.31 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.89% и составил 3253.24 пункта, а HANG SENG снизился на 2.26% и составил 20156.51 пункта.


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