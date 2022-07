Брайан Мэй впервые посетит Армению для участия в международном фестивале STARMUS VI

Международный фестиваль STARMUS VI, основанный Гариком Исраеляном и Брайаном Мэем, соберет более 50 спикеров - нобелевских лауреатов, космонавтов, ученых, всемирно известных художников и музыкальных звезд, которые соберутся в этом году в Ереване для популяризации и стимуляции научных коммуникаций.

Как сообщает Арменпресс, соучредитель группы Queen, музыкант, певец, автор песен, астрофизик и фотограф доктор Брайан Мэй подтвердил свое присутствие в Армении в начале сентября 2022 года. Он наиболее известен как соло-гитарист рок-группы Queen, а также благодаря своим международным хитам, таким как We Will Rock You, The Show Must Go On, Tie Your Mother Down, I Want It All, Too Much Love Will Kill You, Hammer to Fall, Save Me և Who Wants to Live Forever։

Доктор Мэй также известен как астрофизик и популяризатор науки.