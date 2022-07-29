Индия, Франция и ОАЭ обсудили углубление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе

Представители МИД Индии, Франции и ОАЭ провели встречу в рамках новой трехсторонней структуры "Focal points" ("Центральные точки" - прим.ТАСС), в ходе которой обсудили углубление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал Doordarshan со ссылкой на индийский МИД.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и изучили потенциальные области трехстороннего сотрудничества, включая безопасность на море, гуманитарное содействие и помощь в случае стихийных бедствий, "голубую" экономику (торговля морепродуктами - прим. ТАСС), региональные связи", - отметили в индийском министерстве. Кроме того, на встрече обсуждалось "сотрудничество на многосторонних форумах, энергетическая и продовольственная безопасность, инновации и стартапы, устойчивость цепочек поставок, а также связи между людьми и культурное сотрудничество".

"Они также обсудили следующие шаги для углубления трехстороннего взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве.