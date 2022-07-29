Природа, история и люди делают Армению поистине фантастической страной: эксклюзивное интервью с послом Нидерландов 

Отношения между Арменией и Нидерландами имеют богатую многовековую историю. Есть много известных фактов, подтверждающих это, например, что христианство было принесено в Нидерланды армянским священнослужителем Святым Серватием в 4 веке. И сейчас армяно-голландские отношения еще больше углубляются и развиваются. Об этом в эксклюзивном интервью Арменпресс по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Нидерландами заявил посол Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерс.

- Господин посол, спасибо, что согласились побеседовать. Это хороший повод поговорить об отношениях Армения-Нидерланды в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Я хотел бы начать с самого начала, с исторических основ. Исследователи говорят, что армяно-голландские отношения начинаются с 4-го или 5-го веков. У нас довольно богатая история. Итак, что Вы знаете об армяно-голландских отношениях, их истории и насколько они важны с точки зрения укрепления нынешних отношений между государствами?

- Спасибо за эту возможность обсудить голландско-армянские отношения. Если честно, отношения официально начинаются, вероятно, в 4 веке с прибытием в Нидерланды святого Серватия, который был армянским священнослужителем и стал первым голландским римско-католическим епископом. Фактически, это он принес христианство в Нидерланды. Армения принесла принесла христианство в Нидерланды.

Но, конечно же, в последующие столетия было построено еще много отношений, и я думаю, что упомяну лишь некоторые: в 1666 году в Амстердаме была напечатана первая печатная армянская Библия. А в 1695 году в Амстердаме была напечатана и первая карта мира на армянском языке.

Это известные факты, но немногие знают, что тюльпан, которым так известны Нидерланды, был завезен в Нидерланды, вероятно, в 16 или 17 веке именно из этого региона. Мы развили этот вид, сделав цветы размерами больше, чем здесь, в Армении. Здесь они совсем маленькие. В любом случае, это еще один признак отношений, которые уже давно существуют между нашими двумя странами.

- Несколько месяцев назад у нас была презентация очень интересной книги «Армения на древних нидерландских картах». Вы участвовали вместе со своим армянским коллегой, послом Армении в Нидерландах Тиграном Балаяном. Я даже не мог представить, что Армения могла быть представлена на древних картах такой далекой от Армении страны. Чем это объясняется?

- Во-первых, с инициативой выступил мой коллега в Нидерландах посол Балаян. И, конечно же, мне очень понравилось вносить свой вклад в эту инициативу, потому что карты всегда были очень важны для Нидерландов: мы были купцами, а чтобы иметь возможность торговать, нужно знать, как выглядит мир. Таким образом, первые голландские торговцы всегда собирали информацию об окружающей среде, чтобы убедиться, что они могут нанести эту информацию на карты. Поэтому неудивительно, что об Армении в те времена тоже узнали и нанесли на карты.

- Предполагаю, что армяно-нидерландские отношения и контакты также идут через армянских купцов, потому что армяне были очень известны на Востоке и на Западе в этой области, верно?

- Конечно, и это одно из моих посылов в связи с Вашим первым вопросом. Я думаю, что общее между голландцами и армянами заключается в том, что мы всегда были торговцами и путешественниками. Вы найдете нидерландцев и армян по всему миру. Да, действительно, как Вы говорите, это важно для обмена информацией.

- В этом году Армения отмечает 30-летие установления дипломатических отношений со многими странами, и Королевство Нидерландов является одной из них. В связи с этим хотелось бы услышать от Вас, какие мероприятия запланированы или реализованы по этому памятному случаю?

- Честно говоря, для Нидерландов 30 лет - это очень маленький срок. Со многими странами мы уже отметили 400-летие установления дипломатических отношений. Но тем не менее, это, конечно, очень важно для этой части мира.

В связи с этим мы решили организовать концерты в начале года, 30 января, в день 30-летия дипломатических отношений. Однако нам пришлось отложить это, к счастью, мы смогли организовать его в мае, и это было главным событием нашей стороны этого праздника. Это были концерты в исполнении армянского артиста Айка Меликяна, на фортепиано он сыграл ряд произведений нидерландских и армянских композиторов. Так что на самом деле это была смесь двух наших культур. Он играл на голландском органе, который находится Доме камерной музыки в Ереване. Это большой орган, который сделан нидерландской компанией в 1975 году. И это еще одно связующее звено между нашими двумя странами.

- Будут другие мероприятия?

- Конечно, со своей стороны мы также принимали у себя выставку World Press Photo в начале года. В Ереване проходит также индивидуальная выставка Германа Ноордермеера. Так что мы все еще думаем до конца года, могут ли быть другие события, которые мы также пройдут под знаменем 30-летия дипломатических отношений.

В этом направлении в Нидерландах, конечно, активно работает мой коллега. Самым важным мероприятием стала выставка «Под сенью Арарата» в Ассене, которая, конечно же, тоже очень запоминающаяся выставка, демонстрирующая голландскому зрителю, что такое Армения.

- Может, организовать армяно-голландский футбольный матч?

- Это было бы очень интересно. Хотя сейчас Генрих Мхитарян переходит в «Интер»…

- Кстати, Вы футбольный болельщик?

- В какой-то степени да.

- За какой клуб болеете?

- ПСВ-Эйндховен. Я родился в Эйндховене, и, к счастью, у нас в Эйндховене есть почетный консул Армении, г-н Вилли ван де Керкхоф, который играл за ПСВ и за сборную Нидерландов и был одним из моих футбольных кумиров в юности.

На фото: Вилли ван де Керкхоф в форме сборной Нидерландов

- Возвращаясь к отношениям, как бы Вы оценили общий уровень двусторонних отношений между Арменией и Нидерландами? Вы уверены в завтрашнем дне?

- Как посол, я обязан постараться найти возможности вывести его на более высокий уровень, чтобы тем самым принести пользу моей стране. Мой коллега в Гааге делает то же самое на благо Армении. Но вместе мы думаем, что сможем поднять уровень еще на более высокий уровень.

Но я также хочу подчеркнуть, что два года назад мы начали с открытия резидентного посольства, и за то короткое время, что мы здесь, мы уже отмечаем, что многое уже налажено, и связи становятся более интенсивными. И это благодаря работе моих коллег здесь, в посольстве. Нидерланды имеют здесь посольство, и это привлекает внимание общественности, и в будущем будут установлены новые связи.

Посольство было создано 23 сентября 2020 года, когда вручил вашему президенту свои верительные грамоты, и именно в этот момент у Армении и Нидерландов официально появилось посольство здесь, в Армении. Тем не менее, как видите, мы все еще в отеле Armenia-Marriott, мы все еще временно находимся здесь. Мы работаем над тем, чтобы найти более удобное здание. Мы надеемся переехать в новое здание, вероятно, в следующем году.

- Многие эксперты говорят, что Нидерланды начали проявлять большой интерес к Армении после 2018 года? Как бы Вы это объяснили?

- Ответ очень простой: для Нидерландов приоритетами являются верховенство закона, демократия и права человека, и мы делаем это по очень веской причине. И причина этому очень четкая: верховенство закона защищает бизнес от неправомерной деятельности. Если есть верховенство закона, всем ясно, чего ожидать. Нидерландские компании обычно говорят нам, что они готовы платить налоги до тех пор, пока можно предсказать, каким будет налог и как долго он будет действовать. Если это изменится, им станет сложнее планировать в долгосрочной перспективе.

После Бархатной революции в 2018 году стало ясно, что Армения также выступает за верховенство закона, а значит, ведение бизнеса в Армении становится более предсказуемым, так как становится понятно, что если у тебя сделка с компанией, то ты должен выполнить ее.

Как только на сцену выходит коррупция, все становится намного сложнее, потому что ты никогда не знаешь, кто постучит в твою дверь. Таким образом, с 2018 года Армения значительно улучшила показатели по Индексу восприятия коррупции. Армения добилась огромного прогресса в этом списке. Это хороший показатель для нидерландских компаний, чтобы решить, приезжать в страну или нет.

- Одним из важнейших событий в армяно-нидерландских отношениях стал недавний двухдневный официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нидерланды, где у него состоялось множество важных встреч, в том числе с премьер-министром Марком Рютте. Как бы Вы оценили визит Пашиняна в целом и какие важные моменты могли бы отметить в связи с его визитом?

- Прежде всего, это был очень важный визит в политическом плане, чтобы продемонстрировать обеим странам, что у нас есть контакты на этом уровне, на уровне премьер-министров, что главы обеих стран говорят друг с другом о ряде важных тем. А также было очень важно в политическом плане показать, что премьер-министр Рютте поддерживает премьер-министра Пашиняна в его усилиях по укреплению демократии и верховенства права в Армении.

Как я отметил выше, это то, за что выступают Нидерланды: верховенство закона, права человека, демократия, и мы заметили, что премьер-министр Пашинян после Бархатной революции начал процедуру или процесс изменения Армении. И это то, что мы хотим поддержать. Таков был посыл премьер-министра.

Но также, в другом плане, мы отметили тяжелое положение Армении в последние годы, и я думаю, что посыл премьер-министра в отношении военнопленных заключается в том, что мы поддерживаем Армению и делаем все, чтобы вернуть их.

С культурной точки зрения премьер-министру Пашиняну было важно открыть эту выставку, о которой я упоминал ранее, выставку «Под сенью Арарата», которая, как я слышал, является потрясающей выставкой, и многие люди до сих пор посещают ее и очарованы историческим наследием Армении. Это демонстрирует нидерландскому народу, что такое Армения на самом деле.

Если вы спросите среднестатистического нидерландца, слышали ли они об Армении, то они не знают, где она находится, они не знают, что это такое. И поэтому эта выставка очень важна для поддержки культурных связей между нашими двумя странами.

И с экономической точки зрения визит был очень важным в том смысле, что премьер-министр также разъяснил нидерландским бизнесменам, что Армения может им предложить, какие возможности она дает и что они могут с ней сделать.

- Об экономическом сотрудничестве: в одном из своих выступлений, кажется, в прошлом году, Вы сказали, что Армения и другие страны Южного Кавказа не являются крупными экономиками, но Вы все же видите большой потенциал экономического сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии и туризм. Не могли бы Вы поконкретнее представить свою точку зрения и какие еще сферы взаимных интересов в экономике Вы видите?

- Боюсь, я не могу ответить на весь вопрос, потому что, думаю, что возможности есть во всех направлениях. Но как посольство мы должны расставлять приоритеты, потому что мы пытаемся сначала охватить большие секторы, а затем меньшие секторы появятся позже, или компаниям придется самим находить свои миссии.

Армения в этом отношении очень маленькая экономика. 3 миллиона человек для нидерландской компании — это очень маленький рынок. Но, что более важно, действительно есть много положительных сдвигов в секторах, которые я упомянул и как Вы отметили, IT-сектор, пожалуй, самый интересный.

Армянские специалисты довольно активно занимаются разработкой программного обеспечения. И это то, что крайне необходимо в западных странах, в таких странах, как Нидерланды. У нас есть кампус высоких технологий в Эйндховене, который, вероятно, является самым умным «квадратным километром» в мире, даже умнее Силиконовой долины, потому что все важные международные компании в мире в сфере ИТ сосредоточены на этом квадратном километре. Этот сектор в основном сосредоточен вокруг старых компаний Phillips и Технического университета Эйндховена, и привлекает, конечно, многих программистов со всего мира. У нас в Нидерландах их нет, так что мы ищем и в других странах, и Армения является одной из интересных стран в этом отношении. Мы видим, что это уже происходит, поскольку многие нидерландские ИТ-компании имеют контакты с армянскими разработчиками и даже открыли филиалы здесь, в Армении.

В сельском хозяйстве мы наблюдаем аналогичные развития. Армения имеет интересную географию, и в этом отношении ваши горы, склоны, большие высоты, много воды, много солнца - это очень плодородная почва для развития сельского хозяйства. Дело не в том, что мы ожидаем много импортировать из Армении или много продавать в Армению, но я думаю, что потенциал роста в Армении заключается в экспорте, и нидерландские технологии, нидерландские компании заинтересованы в том, чтобы сыграть свою роль и поддержать Армению в становлении сетевыми экспортерами в остальной мир.

- В Нидерландах очень развитое сельское хозяйство, не так ли?

-Да, конечно. Нидерланды являются вторым экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. После Второй мировой войны мы решили сосредоточиться на сельскохозяйственном секторе. У нас есть очень известный, всемирно известный в этом отношении университет Вагенинген. Итак, мы накопили большой багаж знаний и пытаемся улучшить качество семеноводства, анализа почв и т.д.

- По данным Статистического комитета Армении, двусторонний товарооборот между двумя странами в 2021 году составил более 228 млн долларов. Это неплохой показатель.- Это неплохой показатель, но я не уверен, на чем он основан, потому что я думаю, что это не соответствует последним годам. Так что может быть, была одна-единственная очень крупная сделка, я не знаю. Но в любом случае, это неплохой показатель. Если мы сможем сохранить такие темпы на долгие годы, думаю, могут открыться хорошие перспективы.

- Есть перспективы для расширения?

- В краткосрочной перспективе я бы сказал, что это, вероятно, сложно, потому что Армения не так много может экспортировать в Нидерланды или купить в Нидерландах. Я думаю, что интерес гораздо больше к долгосрочной перспективе, и мы должны развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и ИТ-сфере.

- Мы также хотели бы услышать Ваши общие взгляды на урегулирование нагорно-карабахского конфликта и армяно-азербайджанские переговоры по нормализации двусторонних отношений. Каковы Ваши комментарии и как Вы видите комплексное решение карабахского конфликта?

- Что ж, хотелось бы иметь ответ на Ваш вопрос. Ситуация очень сложная, конфликт не урегулирован, такова и официальная позиция нашего правительства: этот вопрос еще не решен.

Что касается текущих развитий, то мы очень приветствуем инициативы председателя Европейского совета Шарля Мишеля по консолидации двух лидеров и началу процесса диалога, потому что, по нашему мнению, какое бы решение ни было принято, оно должно быть сделано путем дипломатических переговоров. В последние месяцы был предпринят ряд позитивных шагов.

Конечно, еще предстоит преодолеть много трудностей и препятствий, и это действительно политический вызов для обоих лидеров, и я могу говорить только о том, что я вижу здесь, в Армении. Я думаю, что премьер-министр Пашинян находится в очень сложном положении, но он также предпринимает очень смелые шаги, чтобы вступить в эти мирные переговоры с Азербайджаном.

Это также то, о чем премьер-министр Рютте сказал во время визита Пашиняна в Нидерланды, что он аплодирует ему за такого рода усилия, что он предпринимает смелые шаги, и они в некотором роде болезненны, но неизбежно дальнейшее участие Армении в этом процессе. Кроме того, если посмотреть на Армению в более широком масштабе, то Армения находится между рядом стран, которые не особенно дружественны по отношению к ней, и нужно найти способ мирного урегулирования, а также стать менее зависимым от такой страны, как Россия.

- И Армения, и Арцах хотят мира, хотят справедливого решения, но ключевым здесь является вопрос формата переговоров. Москва заявляет, что Запад отказывается сотрудничать с Россией в рамках Минской группы, хотя США и Франция ответили, что готовы работать и в роли сопредседателей Минской группы. Какова позиция Нидерландов в отношении переговорного процесса вокруг Нагорного Карабаха и дальнейшей деятельности формата председательства Минской группы ОБСЕ? Поддерживают ли Нидерланды международно признанное председательство Минской группы ОБСЕ?

- Да, потому что мы являемся членом ОБСЕ, и этот мандат был установлен ОБСЕ, поэтому мы очень поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом отношении. К сожалению, Россия действительно очень усложнила ситуацию, вторгшись в Украину. Однако я действительно также понимаю, что и США, и Франция по-прежнему готовы сотрудничать в этом отношении. Будем надеяться, что работы будут возобновлены в ближайшем будущем.

Как это будет сделано, я не знаю, это вам следует спросить у трех членов сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но официальная позиция Нидерландов заключается в том, что мы поддерживаем этот формат. Так что мы очень рассчитываем на Минскую группу в этом отношении. Но мы также надеемся, конечно, на усилия ЕС по дальнейшему развитию этого процесса.

- Каково Ваше мнение о новом процессе нормализации армяно-турецких отношений, поскольку между спецпредставителями Армении и Турции уже состоялись четыре встречи? Последний был 1 июля в Вене. Видите ли Вы реальные возможности нормализации и установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией?

- Опять же, здесь вопрос не в том, вижу я это или нет. Я думаю, дело в том, что очень важно, чтобы отношения нормализовались, и да, я должен сказать, что этот процесс, возможно, затянулся. В то же время в ходе последнего этапа мы увидели конкретные результаты.

Как известно, согласно официальному заявлению, стороны «договорились в кратчайшие сроки разрешить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией гражданами третьих стран, посещающими соответственно Армению и Турцию, и решили инициировать необходимый процесс в этом направлении». Возможно, это начало дальнейших шагов, которые будут предприняты в ближайшем будущем. Так что, я, как и Вы, могу делать только догадки.

- Помимо политических тем, интересно обсудить Вашу личность, Ваши увлечения. У меня много друзей, которые знают, что у Вас есть хобби, например, альпинизм. Не могли бы Вы поделиться с нашей аудиторией своим опытом и увлечениями, которые у Вас есть здесь, в Армении? Как я понимаю, Вам нравится география Армении?

- Да, очень, и тому есть простая причина, потому что я родом из очень низкой и очень плоской страны. У нас самая низкая точка, я думаю, 7 метров ниже уровня моря, самая высокая точка 333 метра или 335 метров над уровнем моря, что ниже, чем самая низкая точка в Армении.

Куда бы я ни поехал в Армении, я всегда буду выше Нидерландов. Поэтому мне интересно ходить в горы. У нас нет гор в моей собственной стране. Итак, я стараюсь использовать свое свободное время здесь, чтобы исследовать как можно больше армянских гор, насколько это возможно.

- Какие вершины Вы покорили в Армении?

- Ну очень символично, в прошлом году 29 августа, ровно через год после моего приезда в Армению, я был на северной вершине Арагаца. Итак, первый день рождения посольства Нидерландов в Армении я отпраздновал на самой высокой точке Армении. Мы также посетили южную вершину Арагаца. Я также покорил в прошлом году западную вершину Арагаца, вершину Аждаака и многие другие горы в Армении.

Дело не только в высоких горах, например, в Тавуше также есть фантастические горы, на которые можно подняться, которые не так высоки, но у вас есть очень красивые местности, ущелья, леса, или в Вайоц Дзоре, где можно подняться на гору и найти на вершина горы берд [крепость] или ванк [монастырь], это фантастика.

- Посол Индии в Армении в интервью Арменпресс сказал, что в августе прошлого года покорил вершину Арарата. Есть ли у Вас планы покорить вершину Арарата?

- Да, у нас были планы поехать в августе, но, к сожалению, по какой-то причине мы не смогли организовать для этого поездку в Турцию. Так что, боюсь, мне придется ждать еще один год. И я надеюсь, что тогда я смогу пересечь границу напрямую из Армении в Турцию, потому что это сэкономит мне много времени на дорогу.

- Как Вы себя чувствуете в Армении в целом? Что Вам больше всего нравится в Армении?

- Дело не столько в том, что мне нравится что-конкретное, сколько в совокупности факторов. Это и природа, это и погода, это и культура, это и люди, это и еда, это и вино, и история - все вместе делает Армению действительно фантастической страной для жизни.

- Кстати, как Ваши успехи в изучении армянского языка?

- Все идет хорошо. Но я должен признать, что вступить в разговор на армянском языке все еще очень сложно. Армянский язык не такой сложный. Я думаю, что это язык, который может выучить каждый, но в любом случае он отличается от нидерландского, там обратный порядок слов. Всякий раз, когда кто-то говорит со мной, я слышу слова и понимаю слова, но еще не понимаю предложения. Так что пока сложно, но я стараюсь сейчас чаще говорить на армянском языке.

- И последний вопрос будет о вашей стране, Нидерландах. Что Вы можете рассказать о своей стране? Что армянам важно знать о ней? И каково Ваше послание армянской аудитории по этому поводу? И последнее, почему Нидерланды официально не называются Голландией?

- Дело в том, вхто Голландия является частью Нидерландов. Две провинции на западе, Северная Голландия и Южная Голландия, были первоначальными торговыми частями Нидерландов в прошлые века. У нас 12 провинций, поэтому мы называем нашу страну Нидерландами, это совокупность всех провинций, а не только двух.

Нидерланды известны многими вещами, мы говорили о тюльпанах, также ветряные мельницы, деревянная обувь и, возможно, кофейни, которые также являются очень известными символами Нидерландов.

Но я думаю, что в Нидерландах есть гораздо больше. Что я хочу подчеркнуть, так это то, что с точки зрения экономики мы выступаем за качество, мы новаторы, мы выступаем за социальные и экологически безопасные продукты. Поэтому эти аспекты очень важны для нас. Но в более общих рамках я снова хотел бы упомянуть о верховенстве закона, демократии и правах человека. Мы очень гордимся тем, что включаем, мы стараемся, во всяком случае, включать как можно больше групп в наше общество.

- Господин посол, большое спасибо за очень интересную и полезную беседу.

- Большое спасибо. Было очень приятно.

Беседу вел Арам Саркисян

Фото: Айка Манукяна