Армянские дзюдоисты на Европейском юношеском Олимпийском фестивале завоевали 3 бронзовые медали

Армения завоевала первые медали на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, проходящем в Банке Бистрица, в Словакии.

Как сообщает « Арменпресс », бронзовые медали завоевали члены молодежной сборной Армении по дзюдо Ваге Агасян (55 кг), Артак Торосян (73 кг) и Гор Карапетян (81 кг) и поднялись на третью ступень пьедестала почета. В составе юношеской сборной по дзюдо были еще 3 спортсмена. Свои выступления на юношеском олимпийском фестивале завершили велосипедисты. Армению представляли Артур Варелджян и Нарек Давтян, воспитанники Олимпийской юношеской спортивной школы по велоспорту. На Европейском юношеском олимпийском фестивале Армению в общей сложности представляют 19 спортсменов, которые будут соревноваться в 7 видах спорта. На олимпийском фестивале у Армении 2 представителя по легкой атлетике, 3 представителя по гимнастике, 2 представителя по теннису, 2 представителя по бадминтону и еще 2 представителя по плаванию.