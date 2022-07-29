Ucom предлагает путешествовать с роумингом и стать героем «магнетизации»

До 25 сентября абоненты, пользующиеся голосовой услугой Ucom в роуминге, могут разместить свои креативные магниты о путешествиях в Центре обслуживания Ucom на Северном проспекте в Ереване и получить беспроводные наушники Earphone TWS Y30. Более того, абонент, разместивший самый интересный магнит, получит специальный приз: набор чемоданов.

Следует отметить, что с 27 июля по 25 сентября абоненты услуги мобильной связи Ucom, находящиеся в роуминге, при прикреплении магнита получат специальное SMS-сообщение, которое необходимо предъявить вместе с документом, удостоверяющим личность. Каждый абонент может прикрепить лишь 1 магнит и получить 1 набор наушников.

«Делитесь с нами своими яркими воспоминаниями, и Ucom сделает их еще более ценными. Кстати, в роуминге не забывайте оставаться на связи со своими близкими, активировав доступные высокоскоростные интернет-пакеты», - отметил генеральный директор компании «Ucom» Ара Хачатрян.

Добавим, что Ucom свяжется с победившим участником в течение 5 рабочих дней после окончания акции. Для получения приза победитель должен прийти в сервисный центр на Северном проспекте.