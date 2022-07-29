Инфляция в зоне евро в июле достигла рекордных 8,9% в годовом исчислении

Инфляция в странах еврозоны в июле достигла рекордных 8,9% в годовом исчислении. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат.

Как отмечает агентство, показатель в помесячном выражении вырос на 0,1% после подъема на 0,8% в июне.

Евростат поясняет, что главной причиной высокой инфляции является повышение цен на энергоносители. Оно составило 39,7% в годовом выражении после подъема на 42% в прошлом месяце.

Продукты питания, алкоголь и табак в июне подорожали на 9,8% против 8,9% в мае, промышленные товары - на 4,5% против 4,3%. Рост стоимости услуг ускорился до 3,7% с 3,4% в июне.