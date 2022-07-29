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Глава ИОБПП Армении и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии подчеркнули важность сотрудничества

Глава ИОБПП Армении и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии подчеркнули важность сотрудничества

Находящийся с трехдневным рабочим визитом в Грузии руководитель Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения Георгий Аветисян встретился с заместителем министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгием Ханишвили.

Как сообщили «Арменпресс» в ИОБПП, Георгий Ханишвили представил гостю эпидемиологическую ситуацию в Грузии, меры по борьбе с болезнями и возможные развития.

 Георгий Аветисян, говоря о ситуации в Армении в этой сфере, отметил необходимость объединения усилий по борьбе с трансграничными болезнями животных.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность сотрудничества, обмена опытом и информацией между двумя дружественными странами в сфере сельского хозяйства и ветеринарии.
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