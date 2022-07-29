Макрон подчеркнул важность координации с Эр-Риядом для диверсификации энергоснабжения

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом подчеркнул важность координации с Эр-Риядом в целях диверсификации энергоснабжения и продовольственной безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном в пятницу по итогам франко-саудовских переговоров.

"Президент республики и наследный принц Саудовской Аравии подчеркнули важность поиска выхода из украинского конфликта и усиления сотрудничества, чтобы ограничить воздействие его последствий на Европу, Ближний Восток и мир в целом", - отмечается в заявлении. "Президент Франции подчеркнул необходимость продолжения координации с Саудовской Аравией с целью диверсификации энергоснабжения европейских государств, - подчеркивается в коммюнике. - Он также привлек внимание к инициативе "Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости" (FARM - прим. ТАСС) для продовольственной безопасности".

Франко-саудовские переговоры прошли в четверг в Елисейском дворце.