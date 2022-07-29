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Алжир, Нигерия и Нигер договорились о строительстве Транссахарского газопровода

Алжир, Нигерия и Нигер договорились о строительстве Транссахарского газопровода

Алжир, Нигерия и Нигер подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Algeria Press Service.

Подписание меморандума состоялось в ходе трехсторонней встречи, в которой принимали участие министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб, министр нефти Нигерии Тимипре Силва и министр нефти, энергетики и возобновляемых источников энергии Нигера Махамане Сани Махамаду.

Предполагается, что магистральный трубопровод протяженностью 4 тыс. км будет использоваться для транспортировки газа из Нигерии в Алжир. Оттуда нигерийский газ может экспортироваться в Европу по Транссредиземноморскому трубопроводу, который соединяет Алжир и Италию, или в виде сжиженного природного газа.

Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода было подписано властями Алжира, Нигерии и Нигера еще в 2009 году. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась, в том числе из-за деятельности повстанческого Движения за освобождение дельты Нигера. Как отмечает агентство France-Presse, на момент заключения соглашения суммарный объем инвестиций в проект оценивался в $10.


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